Fase 2: nella nuova autocertificazione anche gli spostamenti per vedere i “congiunti” | SCARICA IL NUOVO MODULO

Come cambierà il meccanismo dell’ autocertificazione dal 4 maggio? Ecco quello che sappiamo su questo documento, scaricabile gratuitamente sul nostro sito

L’inizio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia porta con sé novità e cambiamenti. In primis, un nuovo modulo di autocertificazione (potete scaricarlo gratuitamente in basso) con un più nutrito ventaglio di motivazioni accettate per giustificare il movimento fuori dalla propria abitazione. Agli spostamenti per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute» si aggiunge infatti l’incontro con i “congiunti”. Un termine che – in verità – ha creato non poche perplessità fra gli italiani per il suo prestarsi a interpretazioni varie ed eventuali.

La modifica dell’autocertificazione si è resa necessaria perché chi viene fermato dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei nuovi divieti imposti dal decreto del governo per contenere il contagio e soprattutto delle nuove sanzioni che prevedono una multa da 400 euro a 3.000 euro per tutti coloro che non rispettano le norme. E anche il rischio di essere denunciati se si esce dopo essere stati messi in quarantena perché risultati positivi.

SCARICA LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE

Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. QUI IL MODELLO Nuova autocertificazione 4 maggio 1 file(s) 780.03 KB Scarica

Commenta

commenti