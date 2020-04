Fase 2, Giuseppe Conte alle 20.20 parlerà agli italiani

Alle 20.20, dopo l’ultimo passaggio dalla cabina di regia con le Regioni, Giuseppe Conte parlerà alla Nazione. «Questa sera vorrei illustrare il nuovo Dpcm sulla fase». Così ha dichiarato il Premier durante la riunione con gli enti locali. Nella conferenza stampa si parlerà del nuovo decreto e delle novità che ci saranno a partire dal 4 maggio. Dalla vissita agli amici e parenti, al take away per bar e ristoranti, all’utilizzo dei mezzi pubblici ai mezzi pubblici, questi saranno i tempi trattati dal Presidente del Consiglio in quello che ormai è il rendiconto più atteso dagli italiani.

