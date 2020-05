Fase 2, Corigliano Rossano riparte «un cliente alla volta»

I commercianti dei negozi di abbigliamento ripartono dopo due mesi di lockdown: ecco le storie di chi ha ricominciato

DI MARTINA CARUSO

Entusiasmo per tutti, ma anche tanto timore e preoccupazione. Così riparte il commercio anche a Corigliano Rossano e tra i negozi a dover modificare maggiormente il “modus operandi” ci sono quelli di abbigliamento.

Oltre all’ingresso contingentato in base alla dimensione del locale, è obbligatoria la sterilizzazione dei capi provati.

Gli esercenti della terza città della Calabria, si sono attrezzati in tempi record per garantire ai clienti acquisti in totale sicurezza: tra l’igienizzazione dei locali, gel antibatterici, vaporizzatori, buste monouso e guanti, si torna a lavorare con il sorriso, a tratti un po’ forzato: «Abbiamo vissuto un vero e proprio calvario mentale in questi due mesi. Chiudere rinunciano al proprio stile di vita, al proprio lavoro, da un giorno all’altro è stato difficile – afferma uno degli esercenti di Corigliano Rossano – molte sono le preoccupazioni che devono affrontare piccoli imprenditori come noi, figuriamoci le grandi imprese»

Sulle note dell’inno nazionale “Fratelli d’Italia”, alcuni di loro hanno alzato ufficialmente le saracinesche, ritornando, pian piano alla vecchia routine.

Altri, invece, sono meno fiduciosi: «Ci chiediamo se e quanti clienti vorranno comprare con le nuove disposizioni, se l’afflusso nel negozio aumenterà. A questo poi si aggiungono gli insufficienti sussidi dello Stato. Se il tempo guarisce le ferite, ci auguriamo che la situazione migliori al più presto, è importante, ora come non mai, mantenere alta la vena dell’ottimismo che ha, da sempre, caratterizzato noi imprenditori».

