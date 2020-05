Fase 2, a Crosia il cimitero riapre con gli orari ordinari

Ingresso consentito tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Ma bisognerà indossare sempre guanti e mascherine

Fase 2, nuovi orari per l’accesso al Cimitero. Le visite al sepolcreto pubblico saranno consentite tutti i giorni, da Lunedì a Domenica, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Restano in vigore le misure di comportamento anti-contagio. Gli accesso, infatti, non saranno consentiti a gruppi ma massimo a due persone dello stesso nucleo familiare. Chiunque faccia ingresso al cimitero dovrà indossare guanti e mascherine. Restano vietati gli assembramenti.

È quanto prevede la nuova disposizione del sindaco Antonio Russo nell’ambito delle azioni di allentamento delle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid-19.

Al fine di evitare possibili disagi e disguidi, gli accessi al cimitero saranno costantemente controllate dal personale comunale addetto.

