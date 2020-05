Fase 2, a Cariati è stata avviata la pulizia in tutta la città

Gli interventi di bonifica prevedono la riqualificazione di tutte le aree verdi attrezzate e più in generale il decoro urbano

«Un piano per rendere gli spazi verdi fruibili e restituire decoro alla città, in questi mesi paralizzata, così come tutti i comuni italiani, dall’emergenza Covid. Sono partiti da qualche giorno gli interventi mirati e che interesseranno l’intero territorio comunale».

È quanto fa sapere il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti informando con l’assessore al decoro urbano Paola Apa che nella programmazione delle attività consentiti dai decreti di Governo e Regione l’operazione di taglio dell’erba e bonifica delle aree verdi attrezzate resta tra le priorità dall’Amministrazione Comunale.

Dalla strada statale 108 al cimitero, dalla ex ss106 alle diverse villette comunali, passando da via Pietro Nenni. Sono, questi, alcuni dei siti sui quali si è già intervenuti.

