Farmacie a Rossano, gli orari dei turni di Novembre e Dicembre

Aperte il sabato e i festivi dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00
31/10 PAPPALARDO – ESCRIVA’ – FORCINITI – MASCARO
01/11 ESCRIVA’ – FORCINITI
07/11 NOTO – MISITANO PERRI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – GALLINA
10/11 MISITANO PERRI
14/11 FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO
15/11 FERRARI – RIZZO CORALLO FONTANELLA
21/11 DI DONATO – PADRE PIO – FORCINITI – MASCARO
22/11 DI DONATO – MASCARO
28/11 PAPPALARDO – ESCRIVA’ – FORCINITI – GALLINA
29/11 PAPPALARDO – FORCINITI
05/12 NOTO – MISITANO PERRI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – GALLINA
06/12 NOTO – GALLINA
08/12 FERRARI – RIZZO CORALLO FONTANELLA
12/12 FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO
13/12 NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA
19/12 DI DONATO – ESCRIVA’ – FORCINITI – GALLINA
20/12 ESCRIVA’
25/12 PADRE PIO – FORCINITI
26/12 PADRE PIO – FORCINITI
27/12 PADRE PIO – FORCINITI
01/01 NORMANNI
02/01 NOTO – MISITANO PERRI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – GALLINA
03/01 MISITANO PERRI
Reperibilità pomeridiana e notturna:
Dal 26/10 al 01/11 ESCRIVA’
“ 02/11 “ 08/11 MISITANO PERRI
“ 09/11 “ 15/11 RIZZO CORALLO FONTANELLA
“ 16/11 “ 22/11 MASCARO
“ 23/11 “ 29/11 FORCINITI
“ 30/11 “ 06/12 GALLINA
“ 07/12 “ 12/12 FERRARI – 13/12 NORMANNI
“ 14/12 “ 19/12 DI DONATO – 20/12 ESCRIVA’
“ 21/12 “ 24/12 PAPPALARDO – Dal 25/12 al 27/12 PADRE PIO
“ 28/12 “ 31/12 NOTO
“ 01/01“ NORMANNI – 02/01 NOTO – 03/01 MISITANO PERRI