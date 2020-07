Ex Lsu-Lpu, Scutellà: bene Stasi su incremento ore lavorative

Corigliano-Rossano tra le prime città in Italia ad aver recepito le nuove disposizioni in tema di stabilizzazione

La portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà si complimenta con il primo cittadino di Corigliano Rossano per «l’incremento del monte ore lavorative fino a 30 ore settimanali per i lavoratori stabilizzati del bacino ex Lsu-Lpu; una procedura possibile grazie alle nuove quote occupazionali inserite dal Governo nell’ultima legge di bilancio. Ottima iniziativa del sindaco Flavio Stasi che, rimanendo attento all’evoluzione normativa e alle esigenze dei lavoratori, ha reso possibile un nuovo passo verso la definitiva stabilizzazione a tempo pieno di quello che fino a pochi anni fa era solo un bacino lavorativo carico di disagi e senza prospettiva».

«Si tratta – dice la Deputata – di un altro e importantissimo risultato raggiunto grazie alla determinazione e caparbietà del Governo Conte e della Maggioranza parlamentare che nel mantenere un impegno focale del programma del Movimento ha incrementato il fondo di bilancio e varato le norme necessarie che oggi hanno permesso al sindaco Stasi di dare l’input ad un incremento al monte ore lavorativo».

«Sono doppiamente soddisfatta, non solo perché il primo cittadino non ha perso tempo nel dare seguito all’attuazione delle nuove norme, ma anche perché Corigliano-Rossano, la mia città, è tra le prime in Italia ad aver recepito le nuove disposizioni in tema di stabilizzazione. Credo questa sia la strada giusta – conclude Elisa Scutellà – per rendere proficua e produttiva quella filiera istituzionale che da Roma arriva fino al cuore del territorio dopo aver recepito le istanze nel percorso inverso».

