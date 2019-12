Eventi Natalizi: domenica 22 Tombolata in Piazza Le Fosse

Dopo il successo di Domenica 15 Dicembre, Il Comitato Via Nazionale, annuncia che, Domenica 22 Dicembre, nell’omonima arteria centrale dell’Area Urbana di Rossano si continuerà a vivere la magia del Natale con una festa dedicata a Grandi e Piccoli. A partire dalle ore 18.00 tanto divertimento con Cinema 7D, La magia delle bolle, Babbo Natale, Giocolieri, Trampolieri, Canti e Balli Folkloristici. Dalle ore 21.00 in Piazza Bernardino Le Fosse, avrà luogo lo spettacolo “Pepe Nero Magic Show” e a seguire la 1° edizione della “Tombola in Piazza le cui cartelle sono già disponibili presso gli esercizi commerciali aderenti al Comitato Via Nazionale).



