Europa Verdi, Calabria 2021: «Subito un laboratorio politico»

«Dopo la disfatta alle regionali 2020, il Centrosinistra calabrese sarà costretto, in breve tempo, a riorganizzarsi per offrire agli elettori una proposta politica credibile, identitaria e riconoscibile»

«Salvo non auspicabili rinvii dovuti alla drammatica situazione sanitaria legata all’emergenza COVID-19, nei primi mesi del prossimo anno, saremo chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione, vista la prematura ed improvvisa scomparsa della Presidente Santelli.

Per questo appuntamento, i Verdi – Europa Verdi auspicano in primis, come richiesto al Vice Presidente f.f., che venga garantito il principio della parità di genere all’interno del Consiglio Regionale Calabrese, attraverso l’adeguamento della legge elettorale regionale alla disciplina nazionale volta a tutelare questo diritto universale.

Compito arduo alla luce dell’ultimo appuntamento elettorale al quale i diversi partiti e movimenti si sono presentati divisi fra di loro e al loro interno.

A ciò si aggiunga l’indecoroso spettacolo cui abbiamo assistito con lo scollamento dal governo della Regione, culminato poi nel fuggi fuggi di amministratori e consiglieri di maggioranza che hanno trovato riparo nelle liste di centrodestra, date per sicure vincenti.

Il prossimo appuntamento elettorale richiederà, pertanto, per il centrosinistra un totale cambio di impostazione: la fase che stiamo attraversando, che si aggiunge agli annosi problemi di questa Regione, impone, infatti, un grande senso di responsabilità non solo per uscire dall’attuale emergenza sanitaria, ma anche per lo sviluppo del territorio calabrese.

È, dunque, necessario un cronoprogramma degli interventi immediati e prioritari da attuare attraverso proposte concrete e realizzabili in tema di sanità, infrastrutture, ambiente, lavoro e legalità.

Proposte che puntino allo sviluppo della Calabria, con azioni volte a valorizzarne le enormi e inespresse potenzialità di cui è dotata, con una visione chiara verso il futuro senza ricorrere ad anacronistici spot promozionali, tra l’altro, inutili e dispendiosi.

Su questi temi concreti, un centrosinistra unito, inclusivo, responsabile e credibile, sarà obbligato a confrontarsi – anche con movimenti, istituzioni, forze sociali, esperienze locali e singole personalità – nell’ottica della creazione di un vero e proprio laboratorio politico, con una nitida caratterizzazione regionale, ma conscio che questa esperienza possa essere d’ispirazione per altri ambiti territoriali.

Una volta stabilito il perimetro ed i temi della proposta politica si potranno valutare leadership adeguate che rappresentino l’intera coalizione e ne esaltino la funzione, aggiungendo il valore dell’esperienza professionale, sociale e/o politica.

La Federazione dei Verdi-Europa Verdi, pertanto, si dichiara disponibile ad un percorso di ampio respiro politico e di immediata realizzazione, ritenendosi impegnata, fin da ora, a porre in atto ogni iniziativa utile ad allargare il campo del centrosinistra ed a contribuire , per il governo della Regione, ad una proposta credibile ed adeguata.

Lo dobbiamo alla fase che stiamo attraversando, ai tanti giovani calabresi che non si rassegnano a vivere nel passato e che sognano un futuro nella nostra Regione, lo dobbiamo alla Calabria, che non merita il saccheggio delle risorse e la gestione padronale delle Istituzioni a cui è stata per lungo tempo sottoposta»

