Europa Verde Calabria, Leonetti: «Zona Rossa, ormai solo Emergency ci può salvare»

«Ora la politica gioca a nascondere la carta delle proprie responsabilità, preparandosi allo scontro tra poteri. Puntare il dito è la soluzione più semplice per chi non ha soluzioni»

Cesare Pavese diceva che “la fantasia umana è immensamente più povera della realtà”

Dev’essere, certamente, questo concetto ad aver ispirato il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Mimmo Tallini, nel convocare una seduta d’urgenza per discutere della decisione assunta dal governo nazionale di inserire la Calabria tra le zone rosse.

L’intento, neanche troppo celato, è quello di chiedere al premier Conte e al ministro Speranza di rivedere la decisione assunta con l’ultimo DPCM, così da collocare la Calabria in una fascia di rischio diversa e ed evitare un nuovo lockdown.

Tale atto rappresenta, innegabilmente, l’approdo più fantasioso della politica calabrese: su quali basi, infatti, si ha il coraggio di chiedere un ripensamento?

Forse non è ben chiaro che l’inserimento della Calabria nella c.d. zona rossa non è il risultato di un errore di valutazione da parte del governo, ma il risultato di anni di malapolitica, commissariamenti, autoassoluzioni, complicità e commistioni.

Frattanto, i cittadini, logicamente stanchi e infuriati, decidono di manifestare nel momento più sbagliato, fomentati da figuri di dubbia moralità, spesso subalterni a quei poteri che oggi dicono di combattere.

La Calabria, madre di tutte le colpe e figlia di tutti i mali, paga il prezzo più alto: negozi chiusi, strade deserte, ospedali inesistenti e persone disperate.

Non è solo la descrizione di un dramma, ma la raffigurazione di un vero e proprio teatro di guerra.

Perché oggi si è dimostrato che la Calabria è il terzo mondo d’Europa, una terra destinata ad essere abbandonata, l’osso ormai scarnito buono solo per essere gettato in una discarica abusiva.

Naturalmente, ora la politica gioca a nascondere la carta delle proprie responsabilità, preparandosi allo scontro tra poteri. Puntare il dito è la soluzione più semplice per chi non ha soluzioni.

Assistiamo, da una parte, ad una classe dirigente regionale incapace di rispondere agli stimoli, incapace di rappresentarci, incapace di pianificare, organizzare, reagire.

Assistiamo, dall’altra parte, esterrefatti alla palese prova che la nostra regione è stata dolosamente abbandonata anche dalla politica nazionale, la quale ha comodamente ha preferito coprire i disastri della politica calabrese con i disastri della gestione commissariale.

Una gestione commissariale altrettanto incapace di pianificare, organizzare, reagire, ma capace di far aumentare vertiginosamente il debito sanitario a fronte del totale depauperamento di servizi.

Questo, però, non può essere il momento di accertare le colpe, questo è il momento di salvare la Calabria.

Ecco perché la mia riflessione non è destinata ai cittadini calabresi, né ai rappresentanti istituzionali, ma a Gino Strada e all’associazione Emergency di cui è fondatore.

Venite a salvarci!

Venite a costruire ospedali da campo, troverete grandi spazi liberi, strade incompiute e terra battuta, proprio come in quei luoghi dove imperversano i conflitti.

Vi accorgerete che la Calabria è quanto di più simile all’Africa esista in Europa e, facilmente, potrete notare che, a differenza dell’Africa, la responsabilità è quasi solo nostra.

Solo se entro un mese riusciremo a garantire una minima offerta sanitaria d’urgenza, la Calabria potrà uscire dalla zona rossa.

Solo se entro un mese riusciremo a raddoppiare i posti in terapia intensiva, la Calabria potrà uscire dall’emergenza Covid-19 e tornare alle emergenze che quotidianamente vive.

Poi forse arriverà il momento della politica, quella vera, attenta ai bisogni dei cittadini, lontana dalle sirene della spartizione e del malaffare, a ricostruire le macerie di una sanità inesistente.

Arriverà, forse, il giorno della Calabria, il giorno in cui diventeremo Europa o almeno un romantico compromesso: metà Africa, metà Europa.

