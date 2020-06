Estate, la Lega Villapiana: «Disorganizzazione imperante. Non c’è più tempo da perdere»

I salviniani chiedono la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per pianificare la prossima stagione estiva

michele grande

«Stamattina abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di convocare la Conferenza dei Capigruppo per discutere, insieme ai rappresentanti di tutte le parti politiche, la gestione della Stagione Estiva praticamente già iniziata». A scriverlo è il capogruppo in Consiglio comunale della Lega, Michele Grande, per discutere di alcuni punti “focali” per dare risposte immediate ai cittadini, agli operatori commerciali e, di conseguenza, ai turisti.

«Tra i punti da discutere abbiamo chiesto: sostegno alle attività produttive; agevolazioni fiscali; contrasto al commercio abusivo in spiaggia e assunzione di personale a supporto delle attività».

«È opportuno discuterne – precisa Grande – subito ed insieme, ascoltando le proposte di tutti e stabilendo la strategia migliore a tutela delle attività, dei turisti e dei cittadini villapianesi che si apprestano ad affrontare l’estate più anomala di sempre».

«In attesa del prossimo Consiglio Comunale – conclude – ci auguriamo che il presidente del Consiglio comunale possa accogliere la nostra richiesta in tempi brevi».

