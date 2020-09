Esordio amaro della Rossanese contro la Promosport, ma quanta sfortuna

Una Rossanese in palla cade, nonostante l’ottima prestazione, in quel di Lamezia per 1-0. I rosoblu, però, sprecano troppo

Il ritorno in campo dopo quasi sei mesi non è un giorno da ricordare per la Rossanese. Dal Riga di Lamezia ad uscirne vincitore è la Promosport, brava a dimostrarsi più cinica rispetto agli ospiti. Infatti, i padroni di casa capitalizzano al meglio al primo minuto di gioco grazie ad un calcio di rigori. I bizantini, colpiti a freddo, si riorganizzano e diventano i padroni assoluti del terreno di gioco. Gli ionici, però, potevano capitalizzare al meglio le occasioni create. Non mancano le recriminazioni contro il direttore di gara come per un rigore solare assegnato dall’arbitro ma annullato dal guardalinee. L’appuntamento con la rivalsa è fissato a Domenica prossima quando i ragazzi allenati da Aloisi affronteranno allo Stefano Rizzo il Villaggio Europa.

