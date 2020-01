Epifania nel vento per Corigliano Rossano, costa spazzata via | FOTO E VIDEO

Ruspe al lavoro in contrada Pirro Malena a Corigliano Rossano dopo la terribile mareggiata che ha eroso la costa nel giorno dell’Epifania

di MARTINA FORCINITI

Soffiano ormai dal pomeriggio di ieri le potenti raffiche di tramontana che hanno agitato lo Jonio e gettato la Sibaritide in un acuto freddo polare. Un gelido lunedì d’Epifania da dimenticare, per Corigliano Rossano, che torna a fare la conta dei danni provocati dalla furia di un mare impetuoso che si è abbattuto implacabile sulle nostre coste. Chilometri di battigia sono stati letteralmente trangugiati dall’acqua che ha poi proseguito il suo inesorabile cammino inondando strade, strutture balneari, perfino abitazioni. Situazione piuttosto grave in particolare nelle frazioni di Fabrizio e Pirro Malena, dove è già al lavoro la Protezione Civile regionale con il supporto degli uffici comunali e alla presenza del sindaco Flavio Stasi.

