Emergenza sanitaria, Smurra: «Subito ricognizione territoriale»

L’emergenza sanità era e resta la priorità delle priorità in Calabria e nel territorio. La nuova Giunta Regionale guidata dalla Presidente Jole Santelli dovrà dare rigorosa precedenza alla risoluzione degli atavici problemi che affliggono tutti i territori di tutte e cinque le province. Ovunque si registrano carenze di risorse e di personale e l’impossibilità di garantire il sacrosanto e fondamentale diritto alla salute per tutti.

È quanto dichiara il vice segretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura Mario Smurra esortando la Presidente ed il nuovo esecutivo regionale, la cui composizione è stata completata nei giorni scorsi, ad avviare, territorio per territorio, presto una ricognizione del quadro complessivo che relega la nostra terra agli ultimi posti nazionali ed europei rispetto a tutti gli indici di misurazione non tanto della qualità quanto della stessa normalità dell’offerta sanitaria pubblica.

Ci auguriamo – conclude Smurra, rinnovando gli auguri di buon lavoro alla Presidente Santelli ed a tutti gli assessori – che la nuova Regione Calabria possa dimostrare senza indugi capacità di aggredire subito e di individuare soluzioni efficaci e strategiche sia per la garanzia dei servizi e dei diritti elementari, dalla sanità alla mobilità, dalla giustizia all’acqua etc, sia soprattutto per lo sviluppo dei prossimi anni.

