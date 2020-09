Emergenza sanità, Filomena Greco: «Convocare subito la conferenza dei sindaci»

Il sindaco di Cariati invita il sindaco di Corigliano-Rossano a riunire subito tutti i colleghi della provincia per concordare le azioni da intraprendere

Emergenza sanitaria territoriale, «è doveroso ed urgente confrontarsi e concordare ogni utile iniziativa da intraprendere nella Conferenza sanità dei sindaci della provincia di Cosenza».

Con queste motivazioni il Sindaco Filomena Greco ha scritto ieri (martedì 29 settembre) al sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi affinché nella sua qualità di Presidente della Conferenza proceda alla formale convocazione dell’assemblea.

È un invito accorato quello del primo cittadino cariatese, considerato che l’emergenza sanitaria ha raggiunto ormai livelli non più tollerabili. Non solo sullo Jonio ma nell’intera provincia di Cosenza. «La conferenza dei sindaci – aggiunge la sindaca Greco – è l’occasione più importante per far sentire la voce coesa dei comuni e dei territori. Un momento di confronto in cui ognuno, da Cariati a Praia a Mare, passando per Trebisacce, Castrovillari e Corigliano-Rossano e a tutte le altre aree che soffrono il vuoto della sanità, potrà mettere sul piatto i diversi problemi e, con una voce sola, portarli all’attenzione della Regione e del Governo. Siamo in una fase davvero critica – conclude – dove tutti giocano a scaricabarile».

Commenta

commenti