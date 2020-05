Emergenza rifiuti: protestano i cittadini di Viale Sant’Angelo

I residenti del quartiere popolare di Corigliano-Rossano sono scesi nuovamente in strada per rivendicare i loro diritti

Sono tornati nuovamente in strada i cittadini di Viale Sant’Angelo, a Rossano scalo, per protestare contro l’emergenza igienico-sanitaria che sta subendo il loro quartiere a causa della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani. Ormai esausti per i cumuli di spazzatura che hanno praticamente subissato i cassonetti e per il cattivissimo odore che esala dagli scarti, poco fa hanno deciso di scendere in strada e manifestare tutto il loro dissenso. Chiedono di parlare con il sindaco

Inevitabili i problemi alla viabilità in un’area strategica per il traffico urbano. Sul posto sono giunti subito gli agenti del reparto mobile del Commissariato di Corigliano-Rossano. Mentre si attende l’arrivo del primo cittadino.

