Emergenza Rifiuti: Flavio Stasi annuncia la ripresa della raccolta

Il Sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi ha affidato a Facebook l’annuncio dell’inizio delle operazioni di raccolta. Priorità alle località marine

di Josef Platarota

«Sono ripresi i conferimenti presso l’impianto di Bucita, ed è ricominciata la raccolta». A darne l’annuncio è il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. Lo stesso, tramite una nota diffusa su Facebook, ha voluto comunicare come si sia partiti dalle località marine per poi, progressivamente, ripulire tutta la città.

«Negli ultimi giorni – ha scritto – abbiamo lavorato e tenuto numerosi incontri a Catanzaro e Cosenza per sbloccare la situazione drammatica dei rifiuti almeno nella Provincia di Cosenza, quindi anche la paradossale situazione dell’impianto di Bucita che da settimane era a mezzo servizio per assenza di discariche e che negli ultimi giorni si era totalmente bloccato per i ritardi di pagamento dell’ATO, di cui nel frattempo (perché non vogliamo farci mancare niente) si sono dimessi Presidente e Direttore. Mentre molti, legittimamente, pontificavano (e ancora lo fanno), abbiamo scelto di lavorare per sbloccare – per la seconda volta – la situazione».

Flavio Stasi ha poi predicato calma, annunciato che i rifiuti accumulati sono molti e serviranno alcuni giorni: «Da quando ci siamo insediati – ha continuato – è la terza emergenza rifiuti che affrontiamo, frutto di quel “collasso istituzionale” che era evidente e che denunciavo già lo scorso settembre. Anche questa volta è stata trovata una soluzione ma resta un fatto: se non si riforma radicalmente la gestione del ciclo dei rifiuti calabresi, i sindaci della Calabria si troveranno sistematicamente ad affrontare una emergenza dopo l’altra, per l’assenza di impianti, per l’assenza di governance o perché, semplicemente, costa troppo ed è insostenibile per i cittadini. Una questione che affronteremo con la Giunta Regionale nei prossimi giorni, ora facciamo tornare la nostra città a splendere come merita».

