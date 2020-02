Emergenza rifiuti, domani a Cariati stop alla raccolta dell’umido

Confermato il ritiro dell’indifferenziata giovedì 6: l’Amministrazione invita a collaborazione

Emergenza rifiuti, domani (5 febbraio), non sarà ritirata la frazione organica (umido). Confermata la raccolta dell’indifferenziata per giovedì 6.

È quanto fanno sapere gli uffici del Comune di Cariati, attraverso una nota, sottolineando che «la causa del disservizio resta determinata come in tutti gli altri comuni calabresi dal blocco degli impianti regionali».

Continuando a invitare alla comprensione e alla collaborazione, l’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi ribadendo che le interruzioni che si stanno determinando non sono attribuibili a competenze e a responsabilità dell’Ente.

L’invito è a servirsi dell’isola ecologica di località Varco, aperta al pubblico da lunedì a sabato, dalle ore 9 alle ore 12. Si raccomanda, inoltre, di non utilizzare buste e bustoni neri ma sacchetti idonee per il conferimento di tutte le frazioni dei rifiuti, sia per i fruitori del sistema porta a porta che per quelli conferiti autonomamente all’isola ecologica.

