Emergenza rifiuti: a Crosia riparte la raccolta “porta a porta”

Domani si raccoglie l’umido. Russo: «La speranza è che non si registrino nuovi rallentamenti negli impianti di conferimento regionali

A Crosia è stato ripristinato il regolare calendario della raccolta differenziata “porta a porta” nonostante l’emergenza rifiuti regionale ancora in atto. Sarà effettuata domani (lunedì 17 febbraio) la raccolta dell’umido. Gli operatori dell’azienda che gestisce il servizio per conto del Comune ritireranno solo la frazione organica che i cittadini dovranno conferire, come consuetudine, nei pressi dell’ingresso delle proprie abitazioni. Si chiede, pertanto, massima collaborazione.

Da domani, quindi, riprenderà regolarmente la raccolta di tutti i rifiuti secondo calendario: Lunedì – umido e ingombranti; Martedì – multimateriale; Mercoledì – umido e vetro; Giovedì – indifferenziata; Venerdì – carta e cartone; Sabato – umido.

«La speranza – precisa il sindaco Russo – è che non si registrino nuovi rallentamenti negli impianti di conferimento regionali che fino ad oggi hanno determinato le criticità affrontate dalla cittadinanza nell’ultima settimana».

Commenta

commenti