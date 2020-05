Emergenza rifiuti, venerdì 15 a Corigliano Rossano stop al servizio porta a porta

I mastelli non dovranno essere esposti sul piano stradale

A causa della chiusura dell’impianto finale di smaltimento rifiuti di località Bucita, a Corigliano Rossano domani – venerdì 15 maggio – si ferma su tutto il territorio comunale il servizio porta a porta. Non verrà effettuata la raccolta della frazione indifferenziata. I mastelli non dovranno essere esposti sul piano stradale. Pur non trattandosi di disagi imputabili direttamente né indirettamente all’ente, l’Amministrazione Comunale si scusa in ogni caso con la cittadinanza ed invita alla collaborazione.

