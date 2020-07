Emergenza rifiuti, Cariati Unita se la prende con il Sindaco: «Mezzo milione non pagato»

Secondo l’opposizione di Cariati Unita è di mezzo milione di euro la cifra non pagati alla Regione da parte della giunta capitanata da Filomena Greco: «Con la delibera di giunta n.93 l’amministrazione iGreco aderisce al piano di rientro per (si legge) “Un debito di tariffa di conferimento RSU anni 2017 e 2018 per un totale di Euro 495.328,83″. In due anni quasi, mezzo milione di debiti! Ecco, cari Concittadini, il perché da mesi abbiamo la spazzatura per strada, ecco perché siamo nel pieno di un’emergenza igienico-sanitaria. E i bugiardi cronici a raccontare da mesi che “l’amministrazione non ha colpe”! Le colpe le avete, e ancora una volta venite colti con le mani nella marmellata! Ora siamo noi contribuenti a riparare alla vostra incompetenza, quando dovremo, per colpa vostra, pagare anche gli interessi su quanto non avete pagato. E, purtroppo, i debiti non finiscono qui!!! Qualche domanda ai DIS-amministratori sentiamo di porla: Perché non avete pagato? Che fine hanno fatto i soldi della TARI che puntualmente chiedete ai cittadini? Dove sono i risparmi che avete sbandierato ai quattro venti? La verità è sempre la stessa! Siete incapaci di amministrare il nostro comune e di fare gli interessi dei cittadini e della collettività».

