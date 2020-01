Ad annunciare l’appuntamento pubblico è il vicesindaco del centro ionico, Massimiliano Smiraglia

Un incontro pubblico per fare il punto sull’emergenza rifiuti in atto e anche per tracciare un bilancio sulle casse dell’ente, è quello che ha convocato l’Amministrazione comunale di Terranova da Sibari che per il prossimo venerdì 17 gennaio, alle ore 17.30, ha chiamato a raccolta la cittadinanza nella sala di Palazzo De Rosis.

«L’occasione – fa sapere il vicesindaco Massimiliano Smiraglia– sarà utile per confrontarsi con la popolazione» e poi aggiunge: «L’incontro si inserisce nel quadro dell’impegno portato avanti dall’Esecutivo Lirangi in materia di politica ambientale. Il Comune – lo ricordiamo – si è attestato, nello scorso mese di luglio come uno dei comuni virtuosi per le percentuali di buone partiche relative alla raccolta differenziata, ricevendo anche il premio Comune Riciclone indetto da Legambiente».

