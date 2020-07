Emergenza rifiuti, si riunisce d’urgenza la presidenza dell’Ato della Provincia di Cosenza

Convocata nuova assemblea dei comuni ATO-CS per il prossimo 23 luglio

Si è riunito d’urgenza l’ufficio di Presidenza dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per fare il punto sulla situazione di estrema emergenza che si registra per la questione rifiuti. Al momento, infatti, l’attuale contesto di criticità determinato principalmente dalla mancanza di impianti di smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani, ha portato tutti i comuni associati ad affrontare forti difficoltà nella raccolta dell’RSU. “Ricordiamo che l’emergenza riguarda l’intero territorio regionale, e senza interventi tempestivi – anche da parte degli enti sovraordinati – nel prossimo futuro si determinerà l’ingovernabilità del sistema impiantistico, insufficiente e inadeguato, e la conseguente crisi del sistema di raccolta dei rifiuti di tutti i comuni calabresi.

Per questo chiediamo a gran voce l’intervento da parte del governo regionale al quale abbiamo chiesto un incontro urgente al fine di evitare scongiurabili blocchi del sistema di raccolta dei rifiuti”.

Durante l’incontro si è anche deciso di convocare l’assemblea dei comuni ATO-CS per il prossimo 23 luglio alle ore 15 nella sala consiliare di piazza Matteotti a Rende. “L’attuale situazione richiede infatti – ha dichiarato ancora Marcello Manna, sindaco di Rende ed ex presidente dell’ATO – di non procrastinare decisioni da parte dell’assemblea dalla quale presidenza ho rassegnato le mie dimissioni come atto di denuncia verso un immobilismo non ulteriormente sopportabile. È giunto ormai il momento di agire in maniera decisa attraverso scelte coraggiose”.

