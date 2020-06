Emergenza rifiuti, anche DemA Calabria sventola lo spauracchio di Bucita

Ratti (DemA): «Positiva la reazione dei cittadini di Castrovillari per impedire l’accesso alla discarica di Campolescio – Castrovillari»

Ne avevamo parlato già nei giorni scorsi e a dire la verità dalle colonne dell’Eco dello Jonio avevamo paventato anche l’ipotesi, seppur lontana ma reale, che per far fronte all’emergenza rifiuti in atto nel territorio dell’Ato di Cosenza, potesse ritornare di moda il frame della discarica di Bucita (leggi anche Emergenza rifiuti alla resa dei conti, Stasi deve individuare una discarica per Bucita). Una paura più che un sospetto, quella di rivedere in esercizio un sito che dovrebbe già essere in via di caratterizzazione e di chiusura totale dopo essere stato per anni ricettore dei rifiuti di mezza Calabria.

Ma se è vero che due indizi fanno una prova, allora c’è da preoccuparsi. Perché se già nei giorni scorsi, i Verdi, seppur velatamente, avevano paventato il rischio che la discarica di Corigliano-Rossano potesse ritornare al centro delle attenzioni in tempo di emergenza, oggi a fomentare questa tesi è anche DemA Calabria. La nota dei Verdi Calabria «ha paventato la possibilità di una riapertura e ha lanciato un appello al sindaco di Corigliano-Rossano affinché resti ferma la linea di opposizione a qualsiasi malsana idea riguardante il territorio locale». Sono le parole di Ciccio Ratti, responsabile del dipartimento ambiente di “Democrazia e Autonomia”. «Appello – aggiunge – che facciamo nostro rilanciando al contempo l’idea di una manifestazione unitaria che veda insieme forze politiche, ambientalismo, sindacati e cittadinanza convergenti su una piattaforma propositiva».

Quindi il problema c’è ed è reale ed il territorio deve preparasi a combatterlo. «E’ il momento di essere uniti – chiosa Ratti – non solo nella protesta ma anche nella proposta».

Ma intanto, «la ciliegina sulla torta» di questo stato di emergenza è rappresentata dalle dimissioni del sindaco di Rende Manna dalla presidenza di ATO Cosenza: «famigerato ambito ottimale – precisa Ratti – di non si sa cosa dato che non ha mai avuto alcun potere, zero fondi per intervenire, ed è stato addirittura estromesso tramite commissariamento per l’individuazione dell’Ecodistretto. Nel frattempo – aggiunge l’esponente di DemA – non si capisce ancora quale possa essere il piano di uscita dalla crisi, e probabilmente si è tutti in attesa della prossima, ennesima, ordinanza urgente che allargherà altre buche dove depositare la spazzatura. Fino a che non ci saranno altri problemi, rifiuti in mezzo alle strade, e ancora un’ordinanza».

«Registriamo positivamente la reazione dei territori e dei comitati di tutta la Regione, che stanno lottando strenuamente per difendere la propria salute. Nella giornata di ieri (18 giugno n.d.r.) – ricorda Ciccio Ratti – sono stati i cittadini di Castrovillari a impedire l’accesso alla discarica di Campolescio, che doveva essere tombata da almeno un quinquennio e che invece è tornata prepotentemente di moda. Ai cittadini e all’amministrazione va il nostro plauso e sostegno, così come a tutti coloro che in questo periodo sono attivi e si stanno opponendo ad un sistema che non ha ancora messo mano al comparto rifiuti, con livelli di raccolta differenziata semplicemente indecenti, ma che è legata alla vecchia e stantia logica dello scava e deposita. I rifiuti sono sempre una risorsa, ma per pochi».

