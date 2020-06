Emergenza rifiuti alla resa dei conti, Stasi deve individuare una discarica per Bucita

In mancanza di risposte da parte dell’Aro di Corigliano-Rossano dove finiranno gli scarti dell’impianto cittadino? E c’è chi paventa che potrebbero finire nell’attigua discarica, “chiusa” da anni ed in fase di bonifica

Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria attende una risposta dal sindaco di Rossano (e da tutti i sindaci dell’Ambito di raccolta ottimale dello Jonio cosentino) sulla scelta del sito nel quale far confluire gli scarti dell’ecodistretto di Corigliano-Rossano.

In buona sostanza la Regione vuole sapere da Stasi quale sarà la discarica (vecchia o nuova) dove portare tutta quella monnezza inutilizzabile una volta uscita dall’impianto tecnologico di Bucita. E questa è una bella patata bollente per il primo cittadino della terza città della Calabria, al quale le discariche sono sempre state indigeste.

Tant’è che ad oggi, nonostante l’ultima sollecitazione che porta la data dello scorso 22 maggio, di risposte al dipartimento Ambiente non ne sono pervenute e l’Ambito di Corigliano-Rossano così come il resto dell’Ato Cosenza rischiano di perdere – così come scrive il superdirigente Pallaria nella missiva – il finanziamento delle opere da realizzare ma anche di non poter fruire degli incentivi riconosciuti da gestore dei servizi energetici, che consentirebbero di ridurre la tariffa di conferimento dell’umido del 50%.

QUALI SONO LE PROSPETTIVE?

Allora, quali sono le prospettive e i dilemmi che attanagliano in queste ore il sindaco Stasi? Dove mai si potranno mettere i rifiuti dal momento che – così come espressamente detto dalla presidente Santelli – il ciclo delle discariche private è arrivato al tramonto? La soluzione data, appena qualche giorno fa dal primo cittadino è quello di spingere il più possibile sulla differenziata (viva Dio!).

In realtà ci sono già dei comuni dell’Aro di Corigliano-Rossano (la maggior parte) che hanno portato da tempo la quota differenziabile a soglie oltre il 65%. Questo a testimonianza che pure sfruttando al massimo la politica del riciclo dei rifiuti (in attesa di varare un piano davvero virtuoso per arrivare alla fatidica soglia di rifiuti zero) una discarica è comunque necessaria.

Chi, invece, è in deficit sono proprio Corigliano-Rossano (ferma al 42%) e Cassano (a poco meno dell’8%): i due comuni più grossi della Sibaritide e quelli attorno ai quali si gioca, proprio, la partita della discarica. Ecco perché. La soluzione ideale – e quella che forse (ma non ci mettiamo la mano sul fuoco) avrebbe sperato anche lo stesso Stasi – era quella di ampliare/modernizzare l’impianto tecnologico di Bucita (pubblico) e mandare gli scarti nella discarica (anch’essa pubblica) di La Silva a Cassano Jonio dove fino all’estate dell’anno scorso si era in procinto di realizzare la quinta buca. “Il delitto perfetto” (ovviamente è un eufemismo).

IL “NO” DI PAPASSO ALLA QUINTA BUCA DI LA SILVA

Poi l’avvento del sindaco Papasso a Cassano che ha messo a ferro e fuoco la Regione chiedendo lo stralcio del progetto (accordatogli), chiudendo di fatto ad ogni possibilità di realizzare una nuova discarica. Stante così i giochi, dunque, l’Aro dello Jonio in questo momento avrebbe l’impianto di trattamento ma non la discarica. E la scelta finale, dicevamo, spetta proprio a Flavio Stasi in quanto sindaco del comune capofila. Che fare? Persuadere il collega Papasso (e a questo punto anche la Regione) a ritornare sui suoi passi per il progetto della quinta buca che sarebbe solo a servizio dei comuni dello Jonio oppure individuare un sito per una nuova discarica. Sì, ma dove?

L’IPOTESI REMOTA E FANTASCIENTIFICA (MA SEMPRE POSSIBILE) DELLA DISCARICA DI BUCITA

Ecco allora che qualcuno ha paventato l’ipotesi – ma al momento è la più remota oltre che di quasi impossibile realizzazione – di riattivare un sovrabbanco nella discarica di Bucita: anche perché la fase emergenziale si è chiusa solo momentaneamente e presto (già a metà estate) potrebbe ritornare più forte di prima se non si trovasse una soluzione. Dicevamo, è un’ipotesi fantascientifica perché già in passato le Amministrazioni comunali di Rossano (Antoniotti prima e Mascaro poi) avevano chiesto e ottenuto lo stralcio dell’esaurita discarica di Bucita da qualsiasi piano di ampliamento o sovrabbanco, e sulla quale c’è già in atto la caratterizzazione del sito che sta seguendo un altro percorso amministrativo.

Su cosa fonda, allora, la preoccupazione di chi aleggia nuovamente lo spettro della discarica di Bucita? Se Stasi non darà a breve una risposta è molto probabile che venga esautorato dal suo ruolo a capo dell’Aro e soppiantato da un commissario. E i commissari, si sa, in tempi di emergenza pur di togliere le castagne dal fuoco sono disposti a tutto. Anche a resuscitare una discarica che è bella che morta e… sepolta! Ecco perché Stasi deve fare presto, deve rispondere… anche se il sindaco non è molto avvezzo alle risposte veloci

di Marco Lefosse

