Emergenza mareggiate: «Stiamo affondando, la Regione crei un dipartimento con soldi Recovery Fund»

Anche Corigliano Rossano , e con essa tutto lo Ionio cosentino, il fenomeno delle mareggiate. Sofo della Lega propone una soluzione

«Mentre il Governo si accinge a presentare all’UE un pacchetto di richieste per il Recovery Fund che non ha alcuna visione strategica di sviluppo del Paese, regioni come la Calabria affondano a causa dell’erosione costiera. I danni subiti dall’ultima mareggiata sono solo l’ultimo episodio di un fenomeno sempre più ricorrente. Ecco perché è urgente che la Regione Calabria crei un dipartimento ad hoc per la tutela del suolo e delle coste, dando maggiore autonomia di intervento alla Protezione Civile e chiedendo al Governo – anziché disperdere ancora una volta i soldi in mille rivoli – di includere la difesa del suolo e delle coste calabresi tra i progetti da presentare per il Recovery Fund».

Così si è espresso oggi da Tortora l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo che oggi ha incontrato le amministrazioni di alcuni comuni della costa tirrenica calabrese colpiti dalle mareggiate.

Commenta

commenti