Emergenza idrica: nel centro storico di Rossano continuano i disagi

Da Via Santo Stefano, passando per Via San Nilo e proseguendo per la zona sottostante Piazza Steri, la zona bassa del centro storico è interessata dall’interruzione idrica a causa dell’individuazione di una nuova perdita sulla condotta.

A darne notizia sono gli uffici comunali informando che questa perdita d’acqua si aggiunge a quella individuata ieri (venerdì 7) in Piazza Grottaferrata e alla quale si è lavorato per la riparazione anche nel corso della notte.

Per questa ulteriore perdita – precisa l’Amministrazione Comunale, scusandosi per eventuali disagi – è stato purtroppo necessario chiudere la condotta idrica principale per lo stretto tempo necessario alla individuazione e riparazione del guasto.

