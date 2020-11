Emergenza Covid, Villapiana rinuncia alle luminarie natalizie: i soldi a famiglie bisognose

Scelta coraggiosa dell’Amministrazione comunale che per in occasione del Natale farà a meno di addobbare le vie della città

Villapiana sceglie di destinare i fondi stanziati per le luci di Natale alle famiglie in difficoltà.

«Il comune destinerà la somma alle famiglie in difficoltà e alle attività commerciali in sofferenza». È quanto si legge in una nota diramata dall’Amministrazione comunale che sulla decisione ha ricevuto massimo supporto dalla maggioranza consiliare.

«La situazione epidemiologica – si legge ancora nella nota – spinge ad avere la probabile certezza che il Natale 2020 sarà, purtroppo, diverso dal solito, senza eventi oppure occasioni che diventino attrattiva di un gran numero di persone».

«È doveroso – va avanti la nota – da parte di una Amministrazione attenta e vicina alle necessità dei cittadini prestare attenzione alle reali difficoltà e rimandare i momenti di aggregazione e di festa a periodi più felici».

È in questa ottica che il Sindaco di Villapiana Paolo Montalti insieme ai componenti della Giunta hanno deciso di tendere una mano alle famiglie che si trovano in difficoltà anche a causa del Covid.

