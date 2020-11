Emergenza Covid: sabato 14 in Cattedrale atto di affidamento all’Achiropita

A partire dalle 20, direttamente sul profilo Facebook dell’Arcidiocesi, l’atto di affidamento presieduto da Monsignor Giuseppe Satriano

«Nella Chiesa Cattedrale pregheremo insieme la Mamma Celeste in questo difficile momento di prova per tutti noi. Il momento di raccoglimento dinanzi all’altare della Achiropita si terrà alle ore 20 e sarà presieduto da S. E. l’Arcivescovo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Arcidiocesi». Così si legge sul sito ufficiale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati

