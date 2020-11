Emergenza Covid, positivo un docente alla “Tieri”: plesso subito sanificato

Si rischia la chiusura della scuola perché altri prof sono in quarantena cautelativa di 48 ore. Intanto si apprende della positività di un dirigente scolastico

Nuovo caso Covid in una scuola si Corigliano-Rossano. Si tratta di un docente dell’istituto comprensivo “Tieri”, nell’area urbana di Corigliano. Sono scattati subito tutti i protocolli del caso. Il comune ha provveduto a sanificare già in giornata l’intera struttura scolastica rendendola disponibile e operativa già per l’inizio delle lezioni in programma domattina.

Resta, però, il nodo legato ai docenti. Molti dei contatti stretti avuti dal prof positivo sono suoi colleghi che sono stati messi in quarantena preventiva per 48 ore. Non si sa se tra i contatti ci siano anche alunni. Ma è presumibile di sì.

Intanto, sempre in ambito scolastico a Corigliano-Rossano, si registra un nuovo caso di positività di un dirigente. Il quale sarebbe risultato positivo al tampone antigenico (non molecolare) che avrebbero un alto indice di attendibilità. Su questo nuovo caso si attendono, ora, conferme che faranno scattare i protocolli di sicurezza.

