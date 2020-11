Emergenza Covid, positivi due dipendenti del Tribunale di Castrovillari. È allarme

Questo è il risultato parziale dello screening fatto all’interno del presidio lo scorso giovedì. Ora si attendono le decisioni consequenziali

Da alcune indiscrezioni trapelate, pare che due dipendenti del Tribunale di Castrovillari siano risultati positivi al tampone rinofaringeo effettuato durante lo screening fatto su magistrati, dipendenti, operatori e personale giudiziario lo scorso giovedì 12 novembre.

Si tratta di un risultato parziale perché ad ore si attendono gli esiti di altri test, eseguiti nella stessa giornata, ed in parte processati nel laboratorio del Policlinico di Bari (sede d’appoggio individuata dall’Asp di Cosenza per accelerare i tempi di tracciamento).

Il pericolo è che, nel frattempo, si possa essere innescato un focolaio all’interno del presidio giudiziario del Pollino dove, ricordiamo, afferisce anche tutto il territorio giudiziario dell’ex tribunale di Corigliano-Rossano.

Nelle ultime settimana, infatti, l’attività del foro castrovillarese è andata avanti con udienze in presenza e l’inevitabile sovraffollamento di una struttura, troppo piccola per contenere la mole di lavoro proveniente da un territorio che si estende da Papasidero a Cariati (dall’alto Tirreno al basso Jonio cosentino).

Ora si attendono gli atti consequenziali per limitare eventuali danni. Sicuramente si provvederà alla sanificazione della struttura e probabilmente, una volta arrivati i risultati dell’intero screening, non è escluso che si amplierà lo spettro delle verifiche che, a questo punto, potrebbe non escludere ripercussioni anche sull’area ionica.

