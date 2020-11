Emergenza Covid: Papasso chiude tutte le scuole di Cassano fino al 3 dicembre

La notizia giunge direttamente dalla pagina Facebook del Primo cittadino di Cassano all’Ionio. L’ordinanza riguarda ogni ordine e grado

«Comunico che, dopo una serie di consultazioni, proprio in questo momento, ho firmato l’ordinanza con la quale sospendo, fino al 3 dicembre 2020, la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, site nel comune di Cassano All’Ionio. È una scelta difficile e sofferta ma opportuna per la tutela sanitaria di tutti i cittadini di Cassano».

Così il sindaco di Cassano all’Ionio, Giovanni Papasso

Commenta

commenti