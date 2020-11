Emergenza Covid: OK di Urbani (Ministero Salute) a riapertura ospedali chiusi

Il direttore generale del Dicastero si è detto favorevole. Il Ora la decisione diventa tutta politica e si gioca all’interno del Governo e nelle stanze del Commissario



«Oggi nella Regione Calabria abbiamo un livello di sofferenza che sta crescendo per l’area critica e quella medica. Ho inviato una circolare alle Regioni affinché si individuino strutture intermedie per dare assistenza ai pazienti che non hanno una complessità ospedaliera, in modo da liberare spazi. In Calabria – ha rilevato il dirigente generale della Programmazione del ministero – ce ne sono molte: non ne conosco l’attuale livello di adeguamento, perché sono tre anni e mezzo che manco, ma attendo proposte dalla struttura commissariale e dagli organi deputati, comunque non vedo problemi nel ricorso a queste strutture».

Queste sono le parole di Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, proferite nel corso delle audizioni sul Decreto Calabria in Commissione Affari sociali della Camera, rispondendo alle domande, tra gli altri, dei deputati Francesco Sapia (Movimento 5 Stelle), Roberto Occhiuto (Forza Italia), Enza Bruno Bossio (Pd) e Nico Stumpo (Leu), che hanno incalzato il massimo esponente dell’apparato burocratico del Dicastero della Salute sulla necessità di riaprire i presidi ospedalieri chiusi proprio per far fronte all’emergenza Covid-19.

Una soluzione efficace e da più parti patrocinata, quella di riaprire i nosocomi, che potrebbe, di fatto, essere la migliore alternativa agli ospedali da campo: probabilmente meno utili rispetto a strutture già pronte e sicuramente più dispendiosi.

Dopo l’O.K. da parte della burocrazia ora la palla passa alla politica. Sarà il Governo e quindi la struttura commissariale regionale, a guida Gaudio, a decidere sul da farsi.

mar.lef.

