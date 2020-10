Emergenza Covid, il Presidente facente funzioni Spirlì convoca i direttori generali

Un vertice per mettere a punto le strategie amministrative per il prossimo futuro

Lo ha convocato stamattina il presidente facente funzioni della Giunta calabrese, Nino Spirlì, che ha così avviato un proficuo confronto con i vari responsabili dei dipartimenti della Cittadella.

Nel corso del vertice, è stata analizzata l’attuale situazione della Calabria – anche e soprattutto alla luce della seconda ondata della pandemia da Coronavirus – e sono state messe a fuoco le strategie amministrative che caratterizzeranno i prossimi mesi.

Spirlì: «Sarà confronto permanente»

«Ci siamo incontrati – spiega Spirlì – per stabilire le priorità dell’emergenza covid ma anche per essere messi a conoscenza di alcune criticità, da risolvere al più presto. Da parte di tutti i direttori generali è stata dichiarata la massima disponibilità a lavorare in piena unione e collaborazione. Abbiamo stabilito, inoltre, che il confronto di oggi diventerà costante e si trasformerà in un tavolo permanente, cosicché tutti i dipartimenti della Regione possano essere informati tempestivamente e lavorare in sintonia, collaborazione e nella massima trasparenza».

«Il Palazzo – conclude il presidente ff – continua dunque a rimanere aperto e disponibile non solo all’ascolto, ma anche all’accoglienza dei calabresi e all’accoglimento di tutte le urgenze, le necessità e le richieste che arriveranno in questo particolare e difficile momento per la nostra regione e per l’Italia intera».