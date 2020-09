Emergenza Covid, Guccione: «La Regione tranquillizza ma le terapie intensive a che punto sono?»

IL consigliere regionale del Partito Democratico fa le pulci al responsabile della task force regionale dopo un articolo apparso sul Corriere della Sera

Oggi su un articolo del Corriere della Sera si torna a parlare di Reparti Covid e di strutture che ospitano pazienti positivi. Antonio Belcastro, responsabile regionale della task force contro il Coronavirus, parla di una situazione sotto controllo e afferma: “Siamo pronti a raddoppiare la capienza anche domattina”.

«Peccato che nessuno ha detto ancora con chiarezza quante terapie intensive e sub intensive aggiuntive sono state realizzate rispetto a quanto previsto dal Piano anti-Covid. Le altre Regioni snocciolano numeri, affrontano la situazione con dati alla mano. In Calabria, invece, i cittadini continuano a non essere informati. Mancano anche i dati sulla riorganizzazione dei Pronto Soccorso per il percorso Covid, dei mezzi di soccorso e della diagnostica radiologica dedicata ai pazienti Covid-19».

A sollevare la questione è il consigliere regionale del Partito Democratico, Carlo Guccione, chiedendo alla Regione di chiarire un aspetto critico di questa emergenza: a che punto sono le terapie intensive e sub-intensive?

«Nessuno – precisa ancora il consigliere democrat – ha mai risposto, ad esempio, a una mia interrogazione presentata lo scorso mese di luglio dove denunciavo inerzie, ritardi e inefficienze sul Piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19. Secondo il Piano sono previsti 134 posti letto di Terapia intensiva aggiuntivi e 123 posti letto di terapia semi-intensiva. Ma ad oggi quali sono i numeri reali? Cosa è stato fatto? Quanti posti letto nei reparti di Pneumologia sono stati aggiunti? Tra l’altro, al sistema sanitario calabrese mancano 5000 figure tra medici, infermieri, oss e tecnici radiologici».

«Continuano a trascorrere le settimane e nessuno ha notizie di quanto è stato fatto fino ad oggi dall’Ufficio del commissario e dalla Regione Calabria per contrastare una nuova ondata di contagi».

