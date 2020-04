Emergenza Covid e sanità: siamo l’unico territorio sguarnito di tutto

Cruda e reale la riflessione del dirigente PD Pino Le Fosse: «Terza città della Calabria senza un presidio Covid»

«Io credo sia stata rischiosa la scelta di concentrare i ricoveri Covid solo negli ospedali provinciali hub lasciando fuori lo spoke Corigliano Rossano» è la posizione del tutto condivisibile di Pino Le Fosse, ex sindacalista Cgil e oggi dirigente regionale del Partito Democratico, che “si lancia” in una riflessione che, in realtà, negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti ma che in realtà stenta a decollare nel dibattito politico del territorio. Più interessati, come siamo alle volte, a discutere di posizioni astruse e filosoficamente lontane dalla realtà, più che fare i conti con il pragmatismo della quotidianità. Ma, in fondo, siamo – nella buona e nella cattiva sorte – figli di Sibari.

Tant’è che oggi è reale la condizione per la quale i nostri ammalati di Covid-19 (a Corigliano-Rossano c’è una delle più alte concentrazioni della provincia) sono costretti ad emigrare chi a Cosenza, chi a Castrovillari, chi a Cetraro, chi – nientemeno – a Rogliano. Dappertutto fuorché nella terza Città della Calabria dove insiste uno spoke con due ospedali, che sotto il profilo emergenziale sono pressoché inutili (fatto salva, ovviamente, il grande lavoro che svolgono i medici, gli infermieri ed il personale di frontiera che opera nei pronto soccorso sostanzialmente a mani nude. Eroi!).

Ecco, allora la riflessione di Pino Le Fosse: «Non credo saggia (vorrei parlare al passato ma ancora non possiamo) l’idea – dice – di non attrezzare i nostri presidi per arginare il malaugurato collasso della già debole rete ospedaliera con l’emergenza Covid pienamente in atto. Eravamo e siamo di fronte ad una tempesta potenzialmente devastante per non provare ad attrezzare anche in extremis i nostri ospedali spoke». Così come è avvenuto in tutti gli altri spoke della Provincia e come si era iniziato a fare al “Giannettasio” che sarebbe dovuto diventare il “fortino” anti Covid della Sibaritide (leggi anche CORONAVIRUS, ECCO IL “PIANO DI GUERRA”: IL GIANNETTASIO SARÀ UN FORTINO ).

«Finora è andata bene e non abbiamo avuto bisogno di tanti posti letto Covid, ma come potremmo fronteggiare una situazioni potenzialmente più difficile?» si chiede il piddino Le Fosse. «Non rinunciamo allora a tenere aperta la possibilità di organizzare urgentemente un buon presidio Covid anche in un territorio come il nostro con una alta densità di popolazione, che è d’altra parte la terza città della Calabria. Pretendendo certo le imprescindibili misure di sicurezza verso gli operatori e i pazienti ma consapevoli che altrimenti, tra l’altro, certificheremo che è giusta la scelta di concentrare l’offerta sanitaria, per oggi e quindi anche per il futuro, solo negli ospedali provinciali».

