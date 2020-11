Emergenza Covid, Corigliano-Rossano non è pronta. Presentato un esposto

Il Moviemento del Territorio con Pasqualina Straface scrive ai vertici della sanità calabrese e minaccia azioni eclatanti

Gestione dell’emergenza Covid negli ospedali spoke di Corigliano-Rossano, presentato un esposto in procura. A presentarlo è stato il “Movimento del territorio con Pasqualina Straface” che con questo atto indirizzato al Commissario della sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, al commissario dell’Asp di Cosenza, Cinzia Bettelini e al dirigente regionale del dipartimento sanità, Antonio Belcastro, denuncia la condizione di pericolosità in cui versano i pronto soccorso del “Compagna” e del “Giannettasio”.

«Esistono gravissime manchevolezze – denuncia il movimento con a capo l’ex sindaco di Corigliano – sul reparto del pronto soccorso dell’ospedale “Compagna” che non consentono di gestire in maniera sicura ed efficiente l’emergenza Covid-19».

Manchevolezze che si materializzerebbero sostanzialmente in tre gravi criticità. La prima, la mancanza di un percorso Covid dedicato all’interno del presidio. La seconda: la mancanza di un’autoambulanza adibita esclusivamente al trasporto dei pazienti Covid. La terza: la mancanza di personale medico nel reparto di pronto soccorso nonché nella tenda pretriage «e quindi l’inutilizzabilità di essa».

«Si sottolinea – si legge ancora nell’esposto – che per dette mancanze viene meno la sicurezza all’interno del presidio ospedaliero, tanto per il personale sanitario quanto per gli altri pazienti, posto che i positivi al Covid circolano senza le opportune misure di sicurezza».

Fin qui la questione del “Compagna”. Poi, c’è tutta la parabola “discendente” dell’ospedale “Giannettasio” di Rossano.

«L’apertura del centro Covid – si legge ancora nell’esposto – presso l’ospedale “Nicola Giannettasio” non è conforme alle disposizioni sanitarie nazionali che statuiscono come i centri covid debbano essere realizzati in aree isolate e a sé stanti rispetto alla struttura principale».

Alla luce di questo esposto, il movimento «invita le autorità in questione a prodigarsi immediatamente per la risoluzione dei sopra citati problemi» e «comunica che in caso questi gravissimi disservizi vengano a protrarsi nei prossimi giorni, procederà a segnalare la situazione agli organi d’inchiesta, compresa la Procura della Repubblica»

