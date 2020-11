Emergenza Covid, chiudono al pubblico le Procure di Catanzaro e Cosenza

I provvedimenti sono stati firmati rispettivamente dai procuratori Calabrese e Spagnuolo. Ma il lavoro dei presidi continuerò regolarmente

Emergenza Covid, chiudono al pubblico sia la Procura Generale di Catanzaro che la Procura della Repubblica di Cosenza. Da domani tutte le procedure giudiziarie saranno effettuate in regime di smart working. Ovviamente nel caso in cui non sarà possibile procedere secondo le modalità a distanza di volta in volta saranno disposte le attività in presenza sfruttando spazi ampi, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e la successiva igienizzazione dei locali.

Questo è quanto si apprende da due distinte direttive emanate rispettivamente dal Procuratore generale facente funzione del Tribunale di Catanzaro, Beniamino Calabrese, e dal Procuratore capo del Tribunale di Cosenza, Mario Spagnuolo.

Ovviamente, la macchina della giustizia non si ferma, pur dovendo far fronte all’emergenza sanitario in atto, sono state predisposte tutte le misure straordinarie per evitare al massimo il contatto fisico tra le persone.

I dettagli delle misure intraprese dalle Procure sono consultabili sui rispettivi siti internet dei Tribunali.

