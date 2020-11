In attesa del laboratorio di Rossano i tamponi della provincia di Cosenza vengono processati a Bari

Il laboratorio dell’Annunziata di Cosenza non riesce a soddisfare le esigenze e si aspetta l’attivazione del laboratorio rossanese

Tutti i tamponi arretrati della provincia di Cosenza, in attesa che il laboratorio di Rossano possa vedere la luce, sono arrivati al Policlinico di Bari in attesa di essere processato. Infatti, come scrive il Corriere della Calabria, il solo laboratorio dell’Annunziata non basta più per soddisfare le esigenze di natura sanitaria e, dunque, la task force medica dell’Asp di Cosenza è dovuta ricorrere ai laboratori pugliesi per fornire una risposta ai cosentini che, in quest’ultimo mese, sono stati costretti ad aspettare tra i sette e i dieci giorni per avere gli esiti del primo tampone.

Quella di ricorrere ai laboratori di altre regioni ed “approfittare” delle strumentazioni altrui però non è una soluzione accettabile e soprattutto percorribile considerato che l’ondata pandemica potrebbe acuirsi con l’arrivo dei mesi freddi dell’inverno. Per il momento, ricorda sempre il Corriere della Calabria, i lavoratori dell’ospedale civile riescono a processare in media tra i 700 e i 900 tamponi al giorno. Si è in attesa che venga attivato anche il laboratorio di Rossano dove altri 300 tamponi potranno essere lavorati.

