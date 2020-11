Emergenza Covid-19: test rapidi e gratuiti per gli Studenti Unical

L’annuncio è arrivato direttamente dal Senatore Accademico dell’Università della Calabria, Mario Russo. Gli eventuali positivi verranno poi sottoposti al test molecolare

Da mercoledì 11, ogni mercoledì e giovedì verranno effettuati test rapidi per tutti gli Studenti Unical. Ad annunciarlo è il Senatore Accademico dell’Unical Mario Russo nel ringraziare Sebastiano Andò, Direttore del Centro Sanitario, per il lavoro svolto per tutta la Comunità Studentesca dell’Unical, ha ricordato come gli eventuali positivi ai test rapidi verranno poi sottoposti a test molecolare che verranno svolti dall’USCA dell’ASP.

«Un modello di assoluta eccellenza nel tracciamento garantito da una struttura del nostro Ateneo per gli Studenti UNICAL. Anche in questo, come rappresentanti degli Studenti, ci metteremo a piena disposizione per garantire un accesso rapido e funzionale al servizio. A tal proposito, nei prossimi giorni metteremo a punto un sistema di prenotazione che vi verrà comunicato non appena disponibile. Sarà fortemente raccomandato l’accesso ai soli contatti diretti o indiretti e a coloro i quali manifestini sintomi riconducibili al virus».

