Emergenza Covid-19: il Comune attiva un conto corrente per la solidarietà

Possono contribuire tutti: pubblico e privato. Gli incassi saranno tracciabili sul sito internet comunale

Chiunque da oggi potrà versare un proprio contributo per rimpinguare le casse della Protezione civile comunale impegnata nell’approntare la macchina della solidarietà e del sostegno ai cittadini in difficoltà. Il comune, infatti, ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere, da soggetti pubblici e privati delle donazioni.

A dare notizia della iniziativa della Protezione Civile comunale, deliberata dalla Giunta Municipale e che accoglie e fa proprie le diverse iniziative di solidarietà che stanno giungendo, è l’assessore Tatiana Novello precisando che l’intestazione del conto è Comune di Corigliano – Rossano – Emergenza Covid-19.

L’Iban è: IT 63 Z 0311105740000000002887

«Per le donazioni ricevute – precisa l’assessore – sarà fatta un’apposita rendicontazione separata da parte dell’Ente. Sarà assicurata la completa tracciabilità delle operazioni confluite sul conto dedicato e la pubblicazione sul sito internet al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità».

