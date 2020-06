Emergenza Covid-19, a Cariati si distribuiscono i buoni spesa

Da domani sarà possibile presentare istanza al comune attraverso i moduli disponibili sul sito istituzionale dell’ente

«Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, da lunedì 29 giugno sarà possibile presentare istanza per ottenere i buoni spesa. Criteri e modulistica sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente».

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali Sergio Salvati informando con il Sindaco Filomena Greco che il contributo erogato dalla Regione Calabria al Comune sarà assegnato in base al numero dei componenti familiari.

«La misura di sostegno e solidarietà – sottolinea Salvati – integra quanto predisposto dal Governo centrale negli scorsi mesi e ci auguriamo possa rappresentare – conclude – una ventata di ossigeno per le famiglie che pagano la crisi di un’emergenza senza precedenti».

Saranno assegnate 100 euro ai nuclei unipersonali; 200 euro a quelli composti da due persone; 300 a quelli composti da 3, 400 ai nuclei composti da 4 persone e 500 euro a quelli composti da 5 o più persone. L’importo è aumentato di 50 euro in caso di presenza di un minore 0-3 anni. In caso di presenza di disabile nel nucleo familiare a prescindere dal numero dei componenti l’importo complessivo e di 500 euro.

I destinatari sono individuati mediante la stesura e la approvazione di appositi elenchi stilati dai servizi sociali sulla base dei criteri generali definiti dal decreto dirigenziale della Regione Calabria, tenuto conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico.

