Emergenza Coronavirus, riaprire subito l’ospedale “Cosentino” di Cariati

Lo chiedono i cittadini e le associazioni afferenti al tavolo permanente per al difesa del territorio del Basso Jonio cosentino

«Riapertura immediata dell’ospedale “Cosentino” di Cariati». Lo chiede a gran vice il tavolo permanente in difesa del territorio del Basso Jonio cosentino «in questo difficile momento che il Paese sta vivendo a seguito del Covid19».

«Ci uniamo al coro di voci – si legge in una nota del comitato – che da più parti negli ultimi giorni si è alzato sulla necessità di riaprire gli ospedali chiusi nel recente passato che, in una logica di contenimento della spesa sanitaria, iniqua e fortemente penalizzante per l’intero territorio del basso Ionio cosentino e del suo hinterland, è risultata fallimentare e perniciosa per l’intero sistema sanitario calabrese. Infatti, la spesa sanitaria non è stata affatto contenuta, anzi è aumentata, mentre il servizio sanitario offerto ad intere popolazioni ha manifestato evidenti criticità e carenze, con livelli essenziali di assistenza (LEA) inferiori ai paesi meno sviluppati del terzo mondo».

«Il silenzio totale dell’Amministrazione Comunale di Cariati – precisano ancora – che al di là di comunicati stampa di circostanza, non ha ritenuto di esprimere attraverso i canali istituzionali e con atti formali la necessità della riapertura del presidio ospedaliero di Cariati, ci impone come cittadini fortemente preoccupati per la velocità di diffusione del Covid19 anche nelle Regioni meridionali del Paese, di rivolgere appello alla Presidente della Regione Calabria, di sostenere presso il Ministero della Salute e presso gli uffici del Commissario per la Sanità della Calabria, di voler riattivare nell’immediato il presidio ospedaliero di Cariati, inserendolo nella rete ospedaliera regionale per acuti e dotandolo di tutto quanto necessario per poter dare risposte sanitarie ad un vasto territorio che oggi è totalmente scoperto e per far fronte all’emergenza che si prospetta anche per il nostro territorio. La struttura di Cariati non solo consentirebbe, da subito, al sistema sanitario calabrese di reperire spazi idonei per far fronte all’emergenza sanitaria in atto ma, ritornerebbe a dare risposte sanitarie adeguate a tutto il basso Ionio cosentino e l’altro Crotonese».

Contestualmente, il comitato chiede alla Presidente Santelli e al Dipartimento di Protezione Civile «di installare anche a Cariati una struttura amovibile provvisoria (pre-triage) che consentirebbe di aiutare a gestire con maggior sicurezza i pazienti considerati a rischio, tutelando, così, anche il personale sanitario operante nel punto di primo intervento di Cariati».

Tutto ciò è stato riportato in un documento, che è stato sottoposto ai Sindaci del Territorio per essere condiviso e sottoscritto.

Commenta

commenti