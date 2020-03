Emergenza coronavirus: l’appello ai cittadini del Presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza

Emergenza coronavirus. Di seguito l’appello ai cittadini di Cosenza e provincia da parte del Presidente dell’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA Dr. Eugenio Corcioni

Di fronte ad una situazione che mostra sempre più evidente la sua gravità, con rischi di contagio che aumentano esponenzialmente, cui fa da contraltare la mancanza di direttive chiare da parte delle Autorità sanitarie che questa situazione dovrebbero gestire, quale organismo pubblico sussidiario dello Stato – che ha la rappresentanza di quegli operatori che certo meglio di ogni altro conoscono l’effettività dei fatti, subendone in prima persona le conseguenze- per cercare di limitare i rischi di contagio, riteniamo sia Ns/ preciso dovere invitare pubblicamente i cittadini tutti, oltre che ad attenersi alle disposizioni e ai consigli dati a livello nazionale, ad astenersi, anche, dal recarsi, salvo casi effettivamente urgenti e gravi, presso le strutture sanitarie, ed in particolare presso gli ambulatori medici, tanto dell’Azienda Ospedaliera che dell’ASP .

In altre realtà ciò è già stato disposto formalmente.

Nel formulare tale invito, che fa seguito ad altro, condivisibile, intervento sostitutivo del Sindaco di Cosenza (che ha emanato un’apposita ordinanza per porre fine alla inaccettabile promiscuità tra i reparti di malattie infettive ed ematologia del P.O. dell’Annunziata), ci auguriamo che, nel frattempo, chi deve intervenire intervenga e si assuma le responsabilità che il ruolo rivestito gli impone, augurandoci di non dovere domani constatare, amaramente, che “ve l’avevamo detto”.

