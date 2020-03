Emergenza Coronavirus, il Museo Amarelli chiude al pubblico

Accessi limitati al Factory Store

L’amministratore delegato del Museo della Liquirizia Fortunato Amarelli fa sapere che alla luce della massima emergenza legata al Coronavirus le porte del Museo rimarranno chiuse e gli ingressi al Factory Store verranno limitati. “Dal giorno dell’inaugurazione per circa 20 anni siamo rimasti aperti per 361 giorni l’anno, sicuri che la fruizione della cultura debba essere promossa in modo più ampio possibile. L’emergenza Coronavirus ed il senso di responsabilità sociale che contraddistingue il percorso dell’esperienza familiare ed imprenditoriale Amarelli ci obbligano a interrompere questa striscia positiva”

Per qualsiasi richiesta è possibile contattare lo staff e che sul sito e-commerce (www.amarellieshop.it) fino al 2 aprile sarà possibile usufruire di una scontistica speciale. Per quanto riguarda il punto vendita non si potrà accedere più di due persone alla volta. Sarà comunque necessario mantenere la distanza di sicurezza.

