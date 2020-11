Emergenza cinghiali a Caloveto: «Riaprire la caccia»

L’allarme giunge dalla comunità presilana e i numeri sono a rischio aumento. L’obiettivo è quello di tutelare le produzioni agroalimentari da attacchi

Riaprire la caccia nei territori a zona rossa, significa intervenire su un’emergenza, quella dei cinghiali, che va oltre la pandemia. Caloveto e l’intero hinterland, non possono oltremodo permettersi di ricevere gli attacchi che gli agricoltori continuano a subire. In continuo aumento, queste specie rappresentano un pericolo anche per i centri abitati, dove spesso si spingono.

È quanto denuncia l’assessore alla caccia e pesca Giuseppe Sapia, sottolineando con il Sindaco Umberto Mazza, la necessità di interventi tempestivi a tutela delle aree rurali che sulle produzioni agroalimentari trovano ancora sostentamento.

Sospesa per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con l’istituzione della zona rossa in Calabria e l’impossibilità di spostarsi dal comune di residenza, riteniamo – aggiunge – che l’attività venatoria debba ripartire in tempi celeri prima che si arrivi ad un punto di non ritorno. Sulla questione che merita la dovuta attenzione – conclude – servono interpretazioni contestualizzate e cucite sui territori.

