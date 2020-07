Elisa Scutellà su Dirigente Polizia di Corigliano Rossano: nulla di nuovo

“L’iter che prevede la riorganizzazione della Polizia di Stato e l’elevazione a primo dirigente è tuttora in itinere, questi sono i fatti”

All’indomani dell’ufficializzazione da parte del consigliere regionale Giuseppe Graziano dell’attribuzione al Commissariato di Polizia di Corigliano Rossano di un Primo Dirigente, arriva il commento della portavoce del M5S alla Camera dei Deputati Elisa Scutellà. “Ieri sono stata contattata da diversi cittadini che mi richiedevano numi rispetto alla notizie circolate ieri sul Commissariato di Corigliano-Rossano. Ebbene, nulla di nuovo. Come del resto avevo già avuto modo di ribadire in varie occasioni: l’iter che prevede la riorganizzazione della Polizia di Stato e l’elevazione a primo dirigente è tuttora in itinere, questi sono i fatti. È bene precisare che se per ufficialità si intende l’iter in corso questo è già partito tempo fa nel solco della previsione del potenziamento del Commissariato, come d’altronde ho più volte riferito, mentre per i dettagli tecnici dell’operazione ovviamente si dovrà ancora attendere.

E’ un percorso a cui lavoro assiduamente, spesso anche “sottovoce”, già dal 2018 quando depositai la mia prima interrogazione parlamentare proprio sul commissariato. Sto agendo con la perseveranza e l’impegno di chi crede nelle cause che intraprende muovendo ogni passo solo ed esclusivamente per Corigliano-Rossano e per i miei concittadini e l’obiettivo, costituisce la vittoria di tutto un territorio a cui dedico quotidianamente i miei sforzi e la mia energia per conferir loro i diritti che meritano. Ribadisco i miei sinceri ringraziamenti per la preziosa collaborazione delle associazioni e dei sindacati che si sono prodigati per questa causa contribuendo ad ottenere un risultato del territorio”.

Commenta

commenti