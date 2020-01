Elisa Scutellà annuncia: “In Calabria arrivano nuovi Magistrati”

«Nuovi magistrati in arrivo in Calabria. Dopo vent’anni, grazie all’impegno del Governo della deputazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, gli organi giudiziari della nostra regione saranno potenziati. Ci sarà maggiore forza di uomini e professionalità per garantire il diritto alla giustizia in una terra difficile e complessa come la nostra. Abbiamo tracciato la strada giusta per riportare in Calabria equità e diritti e per affrontare la difficile sfida della lotta alla criminalità organizzata».

È quanto dichiara la portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati e componente della Commissione parlamentare Giustizia, Elisa Scutellà, annunciando l’importante provvedimento del Governo.

«Continua il mio impegno quotidiano – aggiunge Scutellà – per far in modo che le criticità del comparto giustizia calabrese vengano messe a fuoco e sia loro data l’attenzione che meritano. La notizia dell’aumento dell’organico dei magistrati anche per gli uffici giudiziari calabresi mi rende entusiasta in quanto dimostra che abbiamo intrapreso la retta via verso una giustizia che sia realmente più efficace».

«Tale misura – precisa poi la deputata – costituisce la prima concreta manovra di incremento degli organici di magistratura dopo oltre vent’anni e non può che rappresentare un contributo necessario oltre che dovuto per il nostro territorio in cui episodi di criminalità ed inchieste vengono registrati, ahimè, quotidianamente. Questo – conclude – è un altro piccolo ma grande passo per la giustizia della nostra regione a cui dedico giornalmente la mia più devota ed incontestata attenzione affinché le note questioni, legate ad una continua ingerenza della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e nella vita sociale che ostacola la crescita della nostra regione, siano vinte e superate quanto prima».

