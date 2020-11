Elezioni regionali il 14 febbraio: questa la proposta del centro destra calabrese

Sarebbe la prima data utile nella parentesi di tempo indicata ieri dal Consiglio dei Ministri: la Calabria ha bisogno di un governo

Andare al voto il 14 febbraio 2021, nella prima data utile nella parentesi di tempo “imposta” dal governo nella seduta del Consiglio dei Ministri di ieri. La proposta è della maggioranza di centro destra che regge il Consiglio regionale, riunitosi oggi per prendere atto del decesso della Presidente Santelli e per avviarsi al commiato.

È una richiesta esplicita quella avanzata dal centro destra al presidente facente funzioni Nino Spirlì che, insieme al presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, dovranno indire la convocazione dei cittadini alle urne.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di non perdere altro tempo, considerato che la parentesi dell’emergenza covid ha già dilatato di almeno due mesi la scadenza prevista dalla legge.

Ricordiamo, infatti, che il voto per il presidente della regione, dopo la scomparsa inattesa della governatrice Jole Santelli lo scorso 15 ottobre, avrebbe dovuto tenersi entro e non oltre gennaio. La Regione sarebbe dovuta infatti andare ad elezioni in tempi strettissimi – 60 giorni a partire dal congedo del Consiglio regionale – ma la pandemia farà slittare l’appuntamento elettorale. Il governo ha infatti stabilito una finestra che va “da 90 a 150 giorni”.

«Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia – si legge nella nota ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha approvato disposizioni in materia di rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o le cui condizioni ne rendano necessario il rinnovo entro il 31 dicembre 2020. Il rinvio si rende necessario in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini».

«Le consultazioni – prosegue la nota – avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria. Le disposizioni integreranno il contenuto del decreto-legge recante ‘Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria, già approvato dal Consiglio dei ministri»,

