Elezioni Amministrative Castrovillari: Giancarlo Lamensa candidato a Sindaco per il centro destra

In una conferenza stampa, saranno illustrate le linee guida programmatiche della nascente coalizione di centrodestra

All’esito della riunione svolta alla presenza dell’On.le Fausto Orsomarso, dell’On.le Gianluca Gallo, della Sen. Fulvia Caligiuri e dell’On.le Giuseppe Graziano, i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e tutte le forze civiche di area presenti, hanno individuato la figura del Dott. Giancarlo Lamensa quale candidato a Sindaco della Città. E’ stato sottolineato, durante la discussione, la necessità di affermare alla guida della città di Castrovillari, una forte e coesa coalizione di centrodestra nell’esclusivo interesse della città.

Alla fine di un proficuo lavoro svolto per la definizione delle linee programmatiche e convergenze politiche si è giunti alla sintesi finale, che dà il via alla fase della campagna elettorale, consapevoli che la coalizione sarà chiamata ad assumersi la responsabilità di governare una città da otto anni in ginocchio per la inconcludente gestione del centrosinistra. Lo scopo primario è quello di rappresentare unitariamente valori, speranze ed istanze dei cittadini castrovillaresi. Alla base del progetto politico fondamentale è l’apporto di donne e uomini di qualità che sin da subito si impegnino a mettere la città e il benessere dei propri concittadini al primo posto nell’agenda della prossima Amministrazione Comunale. Il loro sarà un forte e rinnovato impegno a favore della crescita economica di Castrovillari e del territorio del Pollino, con un diffuso benessere sociale all’insegna dei valori della libertà e del bene comune.

Crediamo quindi che la figura del Dott. Lamensa, rappresentativa in termini di competenza e serietà riconduca ai principi, agli ideali e ai valori di tutto il centrodestra. La necessità è che la politica torni a svolgere il suo ruolo primario, convinti che questo percorso possa essere intrapreso e portato a termine dai partiti, dai movimenti civici esistenti, che tutti insieme avranno un ruolo determinante nell’attività amministrativa cittadina.

Attendiamo, stante la necessità espressa da Lega e Futuro Adesso, nonché di tutti gli altri partiti e gruppi che vorranno affiancarsi, di completare nelle prossime ore la definitiva aggregazione.

